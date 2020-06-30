Мужчины России, отправленные в запас, отправятся на военные сборы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

С чем связано такое решение, "Правда.Рц" спросила у заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военного политологи Андрея Кошкина.

"Прежде всего, надо сказать, что ежегодно проводятся сборы. Призыв на сборы подписывается у президента каждый год. Призываются из запаса на два месяца с сохранением заработной платы и соответствующим местом работы. В сложившейся ситуации с пандемией, может быть, кому-то как раз и будет весьма комфортно убыть на пару месяцев с сохранением заработной платы и соответствующим рабочим местом и еще быть полностью обеспеченным государственными одеждой и питанием. Но при этом надо понимать, что сейчас ситуация необычная, она, по всей вероятности, и требует некого усиления, повышения степени обороноспособности", — считает эксперт.