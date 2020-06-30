Путин поблагодарил россиян, которые проголосовали по поправкам

Новый монумент советским солдатам открыт в Тверской области. Именно возле него записал обращение к россиянам президент России.

Владимир Путин напомнил, что когда россияне вместе, по плечу самые сложные задачи в любой критической ситуации.

"Мы голосуем не просто за поправки, облаченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что только мы сами сможем обеспечить стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей.

"Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же, как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков", — отметил президент.

Лидер России еще раз подчеркнул: поправки в Конституцию будут внесены, только если их поддержит большинство россиян. Он поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор, а тех, кто еще не проголосовал, призвал обязательно сделать это завтра — в день общероссийского голосования.