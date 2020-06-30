Мухарьямов: Электронное голосование намного удобнее, чем традиционное

Опыт массового использования электронного формата голосования по поправкам в Конституцию, в котором на сегодняшний день приняли участие уже свыше миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, показал все достоинства дистанционных инструментов народного волеизъявления. По словам CEO в ICluster-Global Information Technology Community Марата Мухарьямова, очень удобно, что в интернете можно голосовать в любое время суток и в любом месте, не беспокоясь о защищенности электронного бюллетеня и конфиденциальности собственной информации.

"Я как айтишник понимаю, как это защищено с точки зрения криптографии и защиты от сбоев. Созданная система — отказоустойчивая и криптозащищенная. Поэтому можно доверять тому, что голос сохранится именно в том виде, в каком его подавал избиратель", — заявил Мухарьямов, отметив, что для совершенствования системы безопасности использовались ключ шифрования в 1024 бита и технология распределенного реестра — блокчейн.

"Такая технология позволяет анонимно отвечать на вопросы, генерировать кэш-ссылку на бюллетень и в дальнейшем анонимно учитывать этот голос. Ссылка попадает в защищенный реестр данных, теоретически ее можно будет в нем увидеть. То есть если ты свою кэш-ссылку запомнил, то ты можешь найти свой голос и убедиться, что он правильно учтен, — уточняет эксперт. — В этом большое преимущество электронного голосования по сравнению с офлайн-методом, где бюллетени нигде больше не появляются, не фигурируют и найти их невозможно. С этой точки зрения все сделано эффективно".

Мухарьямов также отметил, что уровень технологий, использованных при нынешнем электронном голосовании, достаточный, но не максимально возможный. Однако российская система голосования вполне сравнима с зарубежными аналогами.

"Думаю, что российское программное обеспечение для голосования можно и нужно сравнивать с зарубежными аналогами. Оно ничуть не хуже. Сам факт того, что у нас проведено голосование в электронном виде — большой шаг вперед. И нам надо и дальше развивать технологии, чтобы они стали еще более прозрачными. В идеале избиратель должен сразу видеть, как его голос учитывается. Когда он проголосовал, и, например, на электронном табло тут же изменилась цифра — это было бы очень круто. Но пока это недоступно по определенным, в том числе законодательным и нормативным, причинам".

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, внесенным президентом России Владимиром Путиным, стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Электронное голосование, в порядке эксперимента доступное в Москве и Нижегородской области, закончится на день раньше — 30 июня. Общая явка на голосование к 29 июня достигла 37,2% зарегистрированных избирателей, за прошедшие четыре дня успели проголосовали уже свыше 40 млн россиян.