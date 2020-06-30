Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Краснодар" поднялся в турнирной таблице РПЛ
Зеленский может стать последним президентом Украины
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
В США белые вынуждены с оружием в руках защищать свои дома
Неудавшееся богомолье Волочковой
Песков: заявление, что Россия платит талибам, - чушь собачья
Крупный бизнес продолжает бойкот Facebook, заподозренный в расизме
За самоотверженность: 19-летняя девушка-волонтер награждена посмертно
ВОЗ: в случае с пандемией худшее все еще впереди

Мухарьямов: Электронное голосование намного удобнее, чем традиционное

Политика

Опыт массового использования электронного формата голосования по поправкам в Конституцию, в котором на сегодняшний день приняли участие уже свыше миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, показал все достоинства дистанционных инструментов народного волеизъявления. По словам CEO в ICluster-Global Information Technology Community Марата Мухарьямова, очень удобно, что в интернете можно голосовать в любое время суток и в любом месте, не беспокоясь о защищенности электронного бюллетеня и конфиденциальности собственной информации.

"Я как айтишник понимаю, как это защищено с точки зрения криптографии и защиты от сбоев. Созданная система — отказоустойчивая и криптозащищенная. Поэтому можно доверять тому, что голос сохранится именно в том виде, в каком его подавал избиратель", — заявил Мухарьямов, отметив, что для совершенствования системы безопасности использовались ключ шифрования в 1024 бита и технология распределенного реестра — блокчейн.

"Такая технология позволяет анонимно отвечать на вопросы, генерировать кэш-ссылку на бюллетень и в дальнейшем анонимно учитывать этот голос. Ссылка попадает в защищенный реестр данных, теоретически ее можно будет в нем увидеть. То есть если ты свою кэш-ссылку запомнил, то ты можешь найти свой голос и убедиться, что он правильно учтен, — уточняет эксперт. — В этом большое преимущество электронного голосования по сравнению с офлайн-методом, где бюллетени нигде больше не появляются, не фигурируют и найти их невозможно. С этой точки зрения все сделано эффективно".

Мухарьямов также отметил, что уровень технологий, использованных при нынешнем электронном голосовании, достаточный, но не максимально возможный. Однако российская система голосования вполне сравнима с зарубежными аналогами.

"Думаю, что российское программное обеспечение для голосования можно и нужно сравнивать с зарубежными аналогами. Оно ничуть не хуже. Сам факт того, что у нас проведено голосование в электронном виде — большой шаг вперед. И нам надо и дальше развивать технологии, чтобы они стали еще более прозрачными. В идеале избиратель должен сразу видеть, как его голос учитывается. Когда он проголосовал, и, например, на электронном табло тут же изменилась цифра — это было бы очень круто. Но пока это недоступно по определенным, в том числе законодательным и нормативным, причинам".

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, внесенным президентом России Владимиром Путиным, стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Электронное голосование, в порядке эксперимента доступное в Москве и Нижегородской области, закончится на день раньше — 30 июня. Общая явка на голосование к 29 июня достигла 37,2% зарегистрированных избирателей, за прошедшие четыре дня успели проголосовали уже свыше 40 млн россиян.

Последние материалы
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
В США белые вынуждены с оружием в руках защищать свои дома
Неудавшееся богомолье Волочковой
Песков: заявление, что Россия платит талибам, - чушь собачья
Крупный бизнес продолжает бойкот Facebook, заподозренный в расизме
За самоотверженность: 19-летняя девушка-волонтер награждена посмертно
ВОЗ: в случае с пандемией худшее все еще впереди
Вирус гриппа с "пандемическим потенциалом" обнаружен в Китае
ЕС откроет границы для жителей 14 "безопасных" стран
Янгмаша: "Хейтеров, как клещей, нельзя запретить как класс"
Популярное
Формула небес
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"

Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.

Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Бывший СССР
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Российский шоу-бизнес
Петросян не может работать из-за проблем в семье
Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Телефонный фронт Закира Гасанова
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Телефонный фронт Закира Гасанова
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег
Час икс настал: станет ли Северный поток-2" "замороженным активом"
Волочкова устроила скандал в монастыре, когда её выгоняли полицейские
Телефонный фронт Закира Гасанова
Волочкова устроила скандал в монастыре, когда её выгоняли полицейские
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ