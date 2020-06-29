Военные сборы пройдут в России в этом году

Россияне, которые находятся в запасе, отправятся на военные сборы. Они пройдут в стране уже в этом году.

Такое решение принял президент России Владимир Путин. Глава государства подписал соответствующий указ, ознакомиться с которым можно на портале правовой информации. Документ вступает в силу 29 июня.

"Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в указе президента.

Напомним, что также сейчас в России продолжается весенняя призывная кампания. Она стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время служить отправятся 135 тысяч солдат. Медицинская комиссия проходит при строгом соблюдении всех требований санитарных врачей. Так, военкоматы во всех регионах России получили в общей сложности два миллиона защитных масок. Перед отправкой к месту службы, призывников тестируют на коронавирус. Для этого Минобороны закупило 230 тысяч тестов.