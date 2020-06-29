Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская объявляла конкурс на лучший рисунок в стиле аниме с её участием. Парламентарий получила несколько десятков работ из разных стран постсоветского пространства, а также из Италии и Японии.

"Выбирать было трудно: все работы яркие и каждая по-своему запоминающаяся… Всего поступило несколько десятков работ из России, Украины, Японии, Италии и других стран. Но как в любом конкурсе у нас должен быть победитель, и я хочу поделиться с вами его картинкой #НяшМяш", — написала Поклонская в собственном Telegram-канале.