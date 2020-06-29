Выплаты социальным работникам официально продлены

Социальные работники, которые работают с коронавирусными больными или перешли на 15-дневные смены, продолжат получать государственную поддержку. Им продлили выплаты.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Соцработники, многие из которых сейчас трудятся в условиях особого режима, будут получать специальные доплаты до 15 сентября. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что выплату получат даже те социальные работники, которые были вынуждены прерывать многодневную смену из-за обнаружения у них коронавируса или любой другой болезни. Размер выплат зависит от квалификации специалиста.

Такое решение принял президент Владимир Путин. Согласно этому решению, врачам, которые работают в социальных учреждениях, положена выплата в 40 тысяч рублей за смену, которая длится две недели. Если же в этой организации была вспышка COVID-19, размер выплаты вырастает до 60 тысяч рублей. Средний медицинский персонал, медсестры, лаборанты, инструкторы и другие работники получат по 25 и 35 тысяч рублей за смену соответственно. Такая же сумма положена социальным работникам, воспитателям, психологам, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другим специалистам. Младший медперсонал получит по 15 и 20 тысяч рублей, технический персонал — по 10 и 15 тысяч рублей.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, по которому продляются президентские выплаты медикам.