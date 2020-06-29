Больше миллиона человек проголосовали онлайн

Свыше одного миллиона 12 тысяч человек уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Речь идет о тех, кто делает выбор в онлайн-режиме.

Всего на такой формат голосования зарегистрировано 1 1190 726 человек.

"У нас по дистанционному электронному голосованию мы перевалили 1 миллион человек", — рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Явка на онлайн-голосование превышает 85%.

Напомним, что в таком формате свое мнение "за" или "против" внесения поправок в Конституцию голосуют жители Москвы и Нижегородской области. Голоса принимаются до 30 июня включительно.

Досрочное голосование также продлится до вечера 30 июня. А общероссийское голосование состоится 1 июля, этот день в России объявлен выходным.

Сделать свой выбор намерен и президент Владимир Путин. Он намерен посетить избирательный участок, но сделает это так, чтобы не создавать угрозу для здоровья окружающих, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.