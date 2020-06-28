Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обвинил украинского президента в нарушении Конституции страны.

На официальном сайте политика размещены статьи Конституции, которые нарушает украинское руководство.

"Рано или поздно нынешним представителям власти (и по совместительству слугам Сороса, МВФ и других международных ростовщиков) придется ответить за все те преступные "реформы", которые они проводят в угоду западным хозяевам", — уверен Виктор Медведчук.