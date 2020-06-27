Эксперты: первые дни показали прозрачность голосования в Москве

Первые дни голосования по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировали легитимность, качество организации и безопасность этого масштабного процесса, уверены российские эксперты.

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве работает беспрерывно. За ходом голосования продолжают следить более 21 тыс. наблюдателей. Мощная система видеоконтроля постоянно фиксирует то, что происходит на участках. Все ключевые моменты голосования сохранятся в записи и после окончания голосования. А к трансляции в любой момент могут подключиться общественные наблюдатели, представители СМИ и члены Общественной палаты Москвы.

"Эти дни показали достаточную чистоту и прозрачность голосования, чтобы хотя бы по этим предварительным итогам можно было говорить о легитимности получаемых результатов, — уверен директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. — Не зафиксировано никакого форс-мажора, если пролонгировать то, что есть сейчас, на оставшиеся дни голосования, то все и дальше должно быть прозрачно и открыто. Замечания есть, они поступают, но это не вал замечаний, это не что-то сверхъестественное, для мегаполиса, где живет больше десяти миллионов человек, это совсем немного. Есть отдельные сбои в электронном голосовании, но это скорее технические моменты, с любой новой и сложной техникой в начале, конечно, может такое происходить, и к такому нужно относиться спокойно и с пониманием. Поэтому на сегодняшний день все идет штатно, все идет в пределах допустимой погрешности, и никаких причин говорить о нелегитимности получаемых результатов не приходится".

Система электронного голосования работает без сбоев. В ее надежности смогли убедиться уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию процесса голосования в режиме онлайн. Видеонаблюдение ведется круглосуточно, и на возможные нарушения следует оперативная реакция.

"Видеонаблюдение осуществляется на участках на всех возможных точках, это, конечно, и урны для голосования, и рабочее место для председателя участковой комиссии, и ряд других важных точек. Оно ведется и днем, и ночью, эти записи хранятся для того, чтобы отследить все возможные попытки нарушений или сами нарушения, если такие будут", — подчеркнул представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Всерьёз говорить о каких-либо нарушениях могут только те, кто непосредственно находится на участках и в иных местах контролирует ход голосования, то есть независимые наблюдатели. Так вот, по их данным, все на текущий момент более чем прозрачно, — соглашается заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев. — Это доказывает, что соблюдается как безопасность, так и свобода выбора".

Голосование по поправкам в Конституцию контролируют и на международном уровне. На столичных участках и в Общественном штабе присутствуют наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.