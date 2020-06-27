Памфилова: относитесь с пониманием к наблюдателям за голосованием

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала комиссию не обижаться на замечания наблюдателей за голосованием, а благодарить за выявленные нарушения.

"На сей момент у нас ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.

Председатель также отметила, что среди наблюдателей много молодежи, поэтому нужно показать хороший пример.