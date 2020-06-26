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Путин готовит новое обращение к россиянам?

Политика

Владимир Путин может выступить перед россиянами. Ожидается, что это случится перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

Будет ли это выступление, точно неизвестно.

"Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он лишь подчеркнул, что никакого выступления не запланировано на понедельник.

Между тем новое выступление президента уже анонсировано. Страна услышит его 27 июня. Владимир Путин намерен дать напутственное слово выпускникам, которые заканчивают среднюю школу.

Предыдущее обращение к россиянам состоялось 23 июня, накануне парада Победы. Владимир Путин подвел первые итоги борьбы с эпидемией коронавируса, озвучил новые меры поддержки граждан и бизнеса. В частности, расширена программа льготной ипотеки. Теперь россияне могут приобрести в ипотеку под 6,5% квартиру максимальной стоимостью до шести миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге.

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