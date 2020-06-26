Подписано постановление о новых выплатах семьям с детьми

Семьи, в которых растут дети до 16 лет, еще раз получат пособие в 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда", — говорится в сообщении.

Те, кто уже получат такое пособие, ничего делать не нужно. Информация уже имеется в базе, поэтому деньги начислят автоматически.

Родители, которые ранее не получали госпомощь, могут подать заявление до 1 октября. Деньги в общей сумме 20 тысяч рублей придут разом.

Напомним, что о разовой продлении этой меры поддержки семей сообщил в ходе своего обращения к россиянам президент Владимир Путин. По словам главы государства, такой помощью смогут воспользоваться российские семьи, в которых воспитывается 28 миллионов детей.