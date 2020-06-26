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Представители бизнеса поддержали поправки в Конституцию РФ

Политика

Российские предприниматели высказались в поддержку изменений в Конституцию РФ. Бизнесмены убеждены, что изменения в основном законе пойдут на пользу экономике страны.

Так, генеральный директор ГК " Конкорд" Наталья Евневич считает, что поправки уже могли бы работать и приносить гражданам пользу, если бы не был перенесен день голосования.

"Конечно, все предлагаемые изменения в Конституцию назрели давно, и надо проголосовать однозначно. Мы все пойдем голосовать. Я пойду голосовать за то, что в Конституции будет закреплен МРОТ, так как считаю это одним из самых важных пунктов. Очень правильной считаю поправку по историческому наследию. Никто не вправе в своих целях изменять и ломать историю. И, конечно, я проголосую за пенсионное обеспечение, потому что люди, отработав много лет, должны выходить на пенсию без страха", — говорит Евневич.

Индивидуальный предприниматель, производитель детской одежды Choupette Анастасия Василькова считает, что только стабильное развитие экономики способно обеспечить все социальные гарантии.

"К сожалению, обсуждение поправок в Конституцию переместилось исключительно в политическую плоскость. При этом те важные изменения, которые предлагаются и в социальной, и в экономической сферах, оказываются отодвинутыми на второй план. Это неправильно. Мы за стабильность и экономическое развитие, как и многие другие люди, которые живут в России, воспитывают детей и строят бизнес в этой стране", — считает она.

С ней согласна генеральный директор компании "Котмаркот" Татьяна Волкова. Она отметила, что поправки в Конституцию, которые касаются социальных гарантий, невозможны без стабильного развития экономики.

"Именно поэтому восстановление прежней деловой активности и темпов экономического роста страны сегодня очень важно. Мы живем в России, и законы, в том числе и базовые, которые формируются, оказывают значительное влияние на все сферы жизни. И раз мы живем в этой стране, значит, она нам небезразлична и мы должны участвовать в ее судьбе, в том числе и в рамках поддержки позитивных изменений социальной сферы и новых социальных гарантий", — рассказала Татьяна Волкова.

Такую точку зрения разделяет и ответственный секретарь Гильдии операторов офисного пространства и коворкинга при МТПП, руководитель проекта "MosCoworking — кросс-офис" ООО "Столичный Коворкинг" Станислав Москалев. По его словам, исполнение любых социальных гарантий возможно только при условии поступательного развития экономики и достижения экономической стабильности.

"У нас очень много разных гарантий и форм поддержки, которые не были прописаны в базовом законе и далеко не всегда работали. В силу ряда причин, в том числе бюрократического характера, ими было сложно воспользоваться или попасть в прокрустово ложе этих форм. В любом случае развиваться надо, и я поддерживаю социально-экономическую составляющую новых поправок в Конституцию. При этом хотелось бы увидеть их грамотное и четкое исполнение на всех уровнях власти", — говорит бизнесмен.

Более осторожную, но тоже оптимистичную позицию занимает Федор Немцов, генеральный директор ООО "Эколайт".

"Если не рассматривать политические аспекты, потенциально поправки должны привести к повышению реальных доходов граждан, увеличению темпов роста ВВП России, к новому инвестиционному циклу. Это должно благоприятно сказаться на экономике в целом. Но несменяемость власти в итоге окажет негативное влияние и перечеркнет все положительные моменты. Я согласен с тем, что стабильная экономика является гарантом обеспечения прописанных в Конституции социальных гарантий и обязательств. Без нее не будет возможным обеспечение социальных гарантий и поддержка граждан", — говорит Немцов.

В свою очередь коммерческий директор компании "Генезис" Сергей Прошин отметил важность самого факта проводимого голосования и необходимость проявить гражданскую позицию.

"Безусловно, когда речь идёт о таких базовых вопросах, как суверенитет государства, благосостояние граждан, укрепление мира и безопасности, главе государства и судебной системе, каждый человек должен проявить свою гражданскую позицию. От этого зависит наше будущее и будущее наших потомков. Считаю, в день голосования каждый гражданин нашей страны должен прийти на избирательный участок и проголосовать", — говорит Прошин.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, однако жители Москвы и Нижегородской области, по решению Центризбиркома, могут проголосовать в электронном виде через площадку 2020og. ru. Онлайн-голосование доступно с 25 июня по 30 июня для тех, кто подал соответствующую заявку через портал "Госуслуги" или официальный сайт мэрии Москвы. Общие результаты голосования должны быть объявлены не позднее 7 июля. О предложенных поправках можно узнать на сайте конституция2020. рф.

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