Бывший член Европарламента, профессор Университета Крита Нотис Мариас заявил, что статья Владимира Путина о Второй Мировой войне напоминает о том, что в Европе забывают, как воевали за Гитлера против Советского Союза.

"Важная статья президента Российской Федерации Владимира Путина поднимает серьезные проблемы, которые касаются не только историков, но и политиков нашей эпохи. Главное, однако, что она является вкладом для демократических граждан во всем мире, так как основной смысл статьи — сопротивление самих народов фальсификации истории, которая была предпринята в жертву дешевой политической целесообразности в последние годы.

Целесообразности, которая в то же время служит усиливающемуся антироссийскому духу, который распространяется не только на правящие элиты Европы, но и на важные институты", — сказал Мариас агентству РИА "Новости".