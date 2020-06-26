Испытания проводятся Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает газета "Красная Звезда".
Один из испытуемых рассказал о своих ощущениях после введения вакцины от коронавируса.
"Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал, будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений", — рассказал доброволец Сергей.
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