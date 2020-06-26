Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Испытания проводятся Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает газета "Красная Звезда".

Один из испытуемых рассказал о своих ощущениях после введения вакцины от коронавируса.