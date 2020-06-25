Почти полмиллиона человек проголосовали по Конституции онлайн

Свыше 468,3 тысячи человек стали участниками электронного голосования по поправкам в Конституцию. Таковы итоги первого дня голосования, которое шло в течение девяти часов.

Как сообщает электронный штаб по наблюдению за электронным голосованием, общая явка на онлайн-голосование составила 40%. Свое мнение в дистанционном формате выразили жители Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование завершится 30 июня.

Вообще же в первый день голосования серьезных нарушений в Москве не выявлено.

"Каких-то критических, серьезных нарушений не было. Самое серьезное нарушение было то, что "известный господин" проголосовал второй раз, я думаю, что это самое серьезное нарушение, которое сегодня зафиксировали", — рассказал заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Ранее "Правда.Ру" писала, что журналист "Дождя" Павел Лобков проголосовал дважды — на избирательном участке и онлайн — и публично заявил об этом. Всю урну с его бюллетенем пришлось опечатать, а находящиеся в нем остальные бюллетени — признать недействительными.