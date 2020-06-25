Мельникова: поправки закрепляют социальную направленность государства

Депутат Московской городской думы, директор ГБУ города Москвы "Территориальный центр социального обслуживания "Коломенское" Ольга Мельникова отметила социальный характер предложенных изменений в Конституцию РФ.

"Если учесть мою трудовую деятельность — я 20 лет отработала в социальной системе — для меня самыми важными среди всех поправок в Конституцию являются те, что касаются изменений социальных гарантий. В обновленной Конституции расшифровывается, что такое социальное государство, закрепляется минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это означает, что работодатели будут обязаны обеспечивать своих работников адекватной платой за труд", — рассказала Ольга Мельникова.

Член фракции "Единая Россия" также подчеркнула, что поправки гарантируют пенсии "по принципу солидарности поколений".

"Это обязательная индексация не реже одного раза в год — и никакой рост цен никогда не обгонит рост пенсии. Причем индексироваться будут не только пенсии, но и другие социальные выплаты льготным категориям граждан. Более того, в Конституции впервые будет прописано оказание адресной социальной помощи. Это говорит о том, что будет сохранена социальная защита. Основной закон гарантирует поддержку государства, что также означает поддержку для нуждающихся", — говорит Мельникова.

Она также указала на то, что впервые в Конституции появятся понятия "человек труда", "социальное партнерство", "предпринимательство", "труд и предпринимательская инициатива".

"Наши руководители должны учитывать труд наших граждан. Например, сейчас в государственном учреждении практически нереально уволить человека без всяких на то причин. Хотя и говорят, что директор может уволить — ничего подобного. А вот в коммерции сейчас во время пандемии просто людям говорили: "Все, вы уволены, до свидания". Я против такого отношения к работникам, поэтому и выступаю за социальное государство", — пояснила депутат Московской городской думы.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет во всех регионах России 1 июля. В Москве и Нижегородской области в период с 25 июня по 30 июня также будет возможность проголосовать через интернет на платформе 2020og. ru. На сайте конституция2020. рф размещена подробная информация о предлагаемых изменениях в основной закон.