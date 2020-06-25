За двойное голосование грозит крупный штраф

Двойное голосование является административным правонарушением. За это грозит крупный штраф.

В Мосгоризбиркоме рассказали:

"Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень еще раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно. И по сути дела, такие действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.22 КоАП, там штраф административный 30 тысяч рублей", — пояснил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Такие инциденты уже произошли. Так, дважды проголосовать смог журналист "Дождя" Павел Лобков. По его словам, сначала он сделал это дистанционно, а потом сходил на избирательный участок. В ЦИК уже заявили, что Лобков намеренно проголосовал дважды, нарушил закон и теперь должен оплатить штраф.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Путин поручил не допустить накрутки явки на голосование, принудительного голосования. По его словам, результаты должны быть легитимны и достоверны, чтобы никто не мог поставить под сомнение позицию, которую выберут россияне.