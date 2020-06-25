Путин запретил "накручивать явку" на голосование по Конституции

В ходе голосования не должно быть накруток явки или принудиловки. Результаты голосования должны быть легитимными и достоверными.

Такую задачу поставил президент России.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", — подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что голосование должно пройти на высшем уровне и быть безопасным для россиян.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России. В том числе как житель Москвы он может высказать свое мнение в электронном формате.

Напомним, что в Москве открыто более 3,6 тысячи участков для голосования. Они будут работать до 1 июля включительно.