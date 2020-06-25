Жители Донбасса голосуют по поправкам в Конституцию

Жители Донецкой и Луганской народных республик высказывают свое мнение "за" или "против" поправок в Конституцию России. Такое право есть у тех, кто получил паспорт Российской Федерации.

Голосуют они в Ростовской области. Как сообщает Администрация главы ДНР Дениса Пушилина, для удобства местных жителей будут курсировать специальные рейсовые автобусы в Россию. Спецрейсы будут действовать с 25 июня по 1 июля.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны назначено на 1 июля. Однако проголосовать можно, начиная с 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области сделают свой выбор онлайн. Поучаствует в голосовании и президент России Владимир Путин. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "как любой гражданин он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, или посетить избирательный участок".

В Москве сегодня открылись свыше 3,6 тысячи участков для голосования. Они будут работать до 1 июля включительно по графику с 8 утра до 20 часов, за исключением 30 июня, когда двери закроются в 16 часов.