Путин поздравил Татарстан с вековым юбилеем

Татарстан — один из лидирующих регионов России. Сегодня он отмечает столетний юбилей.

С праздником местных жителей и власти поздравил президент России.

"Сегодня Республика Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров. Здесь созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно претворяются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, в социальной сфере", — говорится в телеграмме, отправленной от имени Владимира Путина.

Он отметил, что "татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся в отеческим традициями и обычаям". По мнению главы государства, Татарстан вносит значимый вклад в развитие российской экономики, науки, образования и культуры.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в восьми районах Татарстана намерены развивать сельский и экологический туризм. На сегодняшний день самым успешным проектом в республике является ферма "Татарский страус", которая расположена в селе Ямашурма. Каждый год ферму посещают более восьми тысяч человек.