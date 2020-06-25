Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что предлагаемые поправки в Конституцию очень актуальны, учитывая рост безработицы из-за коронавирусной пандемии.

"Вот посмотрите, какие поправки были предложены. Они были, эти поправки, направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принципы индексации, установить адресный характер поддержки людей, помощь многодетным семьям.

И вот, казалось бы, эти общие вещи, которые переводятся на конституционный уровень, стали исключительно важны в текущий период, когда ввиду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительных доходов или основной работы", — сказал он журналистам.