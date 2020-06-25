Госдума не дала добро на психиатрическое освидетельствование учителей

Подготовленный группой депутатов Госдумы законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании педагогов не был одобрен профильным думским комитетом по труду и соцполитике.

Как стало известно сегодня, документ отклонен при рассмотрении в первом чтении ввиду того, что

"положительных отзывов на законопроект не поступило".

Напомним, что данный законопроект был разработан после громкого дела преподавателя петербургского университета Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку.

Авторы инициативы — Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко — предложили обязать преподавателей, работающих в системе общего и высшего образования, регулярно, каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование. И только после него получать право на работу. Если, конечно, не будет выявлено отклонений.

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