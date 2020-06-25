Подготовленный группой депутатов Госдумы законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании педагогов не был одобрен профильным думским комитетом по труду и соцполитике.
Как стало известно сегодня, документ отклонен при рассмотрении в первом чтении ввиду того, что
"положительных отзывов на законопроект не поступило".
Напомним, что данный законопроект был разработан после громкого дела преподавателя петербургского университета Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку.
Авторы инициативы — Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко — предложили обязать преподавателей, работающих в системе общего и высшего образования, регулярно, каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование. И только после него получать право на работу. Если, конечно, не будет выявлено отклонений.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.