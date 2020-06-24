Путин заявил о гордости за Россию

Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле заявил о гордости за страну. Глава государства вручил государственные премии за достижения в области науки, литературы, искусства, благотворительности и правозащиты, сообщает "РИА Новости".

Путин отметил, что сегодня на Красной площади в параде приняли участие потомки поколения победителей, наследники солдат великой Победы.