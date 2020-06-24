Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле заявил о гордости за страну. Глава государства вручил государственные премии за достижения в области науки, литературы, искусства, благотворительности и правозащиты, сообщает "РИА Новости".
Путин отметил, что сегодня на Красной площади в параде приняли участие потомки поколения победителей, наследники солдат великой Победы.
"Мы гордимся великим поколением победителей. Гордимся Россией — самодостаточной, сильной, открытой, страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, отважных, целеустремленных, талантливых, преданных Родине и своему делу", — сказал Путин.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?