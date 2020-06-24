Кирилл Щитов заявил о "железобетонном" характере некоторых поправок

Депутат Московской городской думы, представитель фракции "Единая Россия" Кирилл Щитов заявил о "железобетонном" характере некоторых поправок в Конституцию РФ.

"Совсем не обязательно быть сторонником теорий заговоров, чтобы понимать: в мире есть силы, которые не очень довольны тем, что у нас такая большая территория, богатая природными ресурсами. Есть те, кто не хочет видеть Россию единой и неделимой. Поэтому одна из важнейших, я бы сказал "железобетонная" поправка в Конституцию, касающаяся каждого гражданина нашей страны — запрет на отчуждение территорий", — считает Кирилл Щитов.

Столичный парламентарий считает, что предложенные поправки в основной закон страны помогут укрепить суверенитет государства.

"Территория Российской Федерации, ее границы принадлежат не нам. Они принадлежат нашим предкам, общей для всех истории. И они принадлежат нашим детям — нашему будущему. Мы обязаны заложить прочные правовые конституционные основы для защиты суверенитета России", — отметил Щитов.

Он также напомнил, что в 1991 году советская конституция "не уберегла народ от того, что властная верхушка по своему усмотрению распорядилась суверенитетом, отправив СССР на полку истории". В референдуме 17 марта 1991 года 76,4% советских граждан проголосовали за сохранение СССР.

"Но это не помешало партийным коммунистическим чиновникам подписать Беловежское соглашение — фактически смертный приговор Советскому Союзу. Распад СССР называют крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Но даже те, кто не сожалеет о крахе советского режима, зачастую упоминают о личной трагедии, об утрате страны, в которой они родились. После распада СССР целостность Российской Федерации не раз оказывалась под угрозой. К сожалению, мы неоднократно наблюдали региональный сепаратизм. И сегодня среди так называемой оппозиции находятся те, кто считает возможным отделение, например, Крыма от России или федерализацию Сибири", — пояснил свою позицию Кирилл Щитов.

Он также считает "абсолютно правильной" идею закрепления в Конституции РФ территориальной целостности страны, "чтобы никто и никогда не смог разделить ее на части. Вне зависимости от настроений отдельных групп и того, кто руководит страной".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн через платформу 2020og. ru. Узнать о том, какие конкретно поправки в главный закон государства предлагается внести, можно на сайте конституция2020.рф.