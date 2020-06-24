Президент Киргизии не участвовал в параде Победы из-за коронавируса

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принял участие в параде Победы в Москве на Красной площади. В его делегации был обнаружен коронавирус, сообщает Vesti.kg.

Делегация прибыла на парад 24 июня и сдала тесты на COVID. У двух сопровождающий президента выявили положительные результаты.

"В соответствии с дальнейшим алгоритмом президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне", — сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

По её словам, дальнейшие действия делегации пока не определены. Скорее всего, они вернутся в Бишкек, а Жээнбеков будет находиться на самоизоляции.

Парад Победы состоялся 24 июня, участие в нём приняли главы государств СНГ.