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Справедливая Россия: формат ЕГЭ необходимо изменить

Политика

Единый государственный экзамен нужно оставить в том формате, который случился в России в этом году. То есть сдавать его должны только те выпускники, кто планирует поступать в университет.

С такой инициативой выступила партия "Справедливая Россия".

"Мы предлагаем вернуть в школу в качестве итогового испытания государственные выпускные экзамен — в традиционной проверенной временем форме: сочинение по русскому языку и литературе и письменная работа по математике. Причем требования для получения высокой оценки должны быть выше по сравнению с ЕГЭ. Это станет серьёзным мотивом для усердной учёбы и облегчит давнейшее поступление в вуз", — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Поправки в соответствующий закон уже продуманы, их внесли на рассмотрение Государственной Думы. В документе указано, что ЕГЭ не должен относиться к школе и образовательному процессу. То есть ребятам сначала нужно будет сдать ГВЭ — сочинение и письменную работу по математике, а потом отдельно сдать единый госэкзамен.

Также авторы инициативы считают, что ЕГЭ не должен быть единственным вариантом попасть в вуз. Должны быть альтернативные способы для зачисления абитуриентов по другим показателям успеваемости.

Напомним, что в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступление в вуз. Остальным ребятам годовые оценки и оценки в аттестат выставили на основе текущей успеваемости. Результаты ЕГЭ нужны для зачисления в университет. Причем пересдать в этом году не получится: резервные дни предусмотрены только для тех, кто не смог участвовать в экзамене в основной период.

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