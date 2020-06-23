Больше миллиона москвичей проголосуют онлайн

Свыше 1,2 миллиона жителей Москвы и Нижегородской области подали заявления на онлайн-голосование. 90 тысяч человек получили отказ.

В итоге свое мнение по поправкам в Конституцию в дистанционном формате выскажут больше миллиона человек.

"Всего в реестр избирателей было включено чуть более 1 миллиона 190 тысяч граждан, при этом почти 140 тысяч — это Нижегородская область и 1 миллион 51 тысяча — это жители Москвы. Они смогут принять участие с 25 по 30 число в электронном голосовании", — рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

В большинстве отказов причиной стало то, что граждане подавали заявления сразу с двух ресурсов — mos.ru и "Госуслуг". Еще 13 тысяч человек получили отказ в регистрации на онлайн-голосование, так как их данные были скомпрометированы, а 7,7 тысячи человек сами отозвали свои заявления.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Высказать свое мнение россияне могут и в течение шести последних дней июня. Онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня. В нем участвуют только жители Москвы и Нижегородской области.

Ранее проведено тестирование системы онлайн-голосования. Проверка прошла без сбоев.