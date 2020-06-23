В англоязычной версии статьи Путина о ВОВ нашли ошибку

В англоязычной версии статьи Владимира Путина о Великой Отечественной войне нашли ошибку. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, речь идёт о потерях Советским Союзом в ходе Ржевской битвы с января 1942 по март 1943 года. В оригинальной версии статьи говорится о 1 342 888 погибших со стороны СССР, однако в тексте для американского издания The National Interest указана другая цифра — 1 154 968 погибших.