В англоязычной версии статьи Владимира Путина о Великой Отечественной войне нашли ошибку. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, речь идёт о потерях Советским Союзом в ходе Ржевской битвы с января 1942 по март 1943 года. В оригинальной версии статьи говорится о 1 342 888 погибших со стороны СССР, однако в тексте для американского издания The National Interest указана другая цифра — 1 154 968 погибших.
"Дело в том, что в National Interest статья отправлялась заранее, за несколько дней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялась русский аутентичный текст", — пояснил Песков.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.