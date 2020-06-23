Описанные события в автобиографической книге экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона отражает субъективное мнение автора.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, по мере того, как появляется эта книга, да и сам текст уже доступен в интернете, читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было.

Здесь, скажем так, с определённой отсылкой на то, что любая публикация все-таки должна проверяться. Постепенно знакомимся с этой книгой", — пояснил представитель Кремля.