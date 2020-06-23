Владимир Путин сегодня готовит телеобращение к россиянам

Телеобращение к россиянам готовит президент России. Владимир Путин выступит через несколько часов.

Информацию сообщили в Кремле.

"Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, речь пойдет о борьбе с коронавирусом в России и его предварительных итогах. Также президент представит перспективы восстановления экономики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на пост президента в будущем. Это станет возможным, если будут приняты соответствующие поправки в Конституцию России. Он также подчеркнул, что чиновники должны заниматься своими делами, а не искать ему преемника.

Владимир Путин считает, что за последние два десятка лет Россия кардинально изменилась. Он отметил, что 20 лет назад "страна стояла у опасной черты возможного коллапса". Уровень безработицы был высоким, экономика была в ужасном состоянии, 40% граждан жили за чертой бедности.