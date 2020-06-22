Мишустин оценил перевод госуслуг в электронный формат

Всю систему государственного управления планируют перевести в цифровой формат. Это необходимо для облегчения взаимодействия государства и граждан.

Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Долгие переписки, неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое. Это необходимое требование сегодняшнего дня. И в результате цифровая трансформация не только улучшит внутренние процессы в конкретном ведомстве, но и повлияет на отраслевое развитие в целом. А главное, благодаря таким действиям граждане и бизнес смогут максимально просто и быстро общаться с государственными структурами, получать необходимые услуги в электронном виде", — подчеркнул глава российского кабмина.

Он отметил, что перевод государственных услуг в электронный формат позволят экономить, упрощает процедуры и ускоряет работу разных служб и ведомств.

Ранее "Правда.Ру" писала, что через портал госуслуг теперь можно подать документы в вуз. В этом году предоставлять оригинал паспорта и аттестата лично пока не требуется, прием документов идет онлайн. Для этого на портале госуслуг появился сервис "Поступление в вуз онлайн". Он работает с 20 июня.