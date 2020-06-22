Владимир Путин отдал дань памяти погибшим в ВОВ

Память погибших в Великой Отечественной войне россиян почтил Владимир Путин. Президент возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

Памятное мероприятие прошло в День памяти и скорби в Александровском саду. Здесь же глава государства встретился с ветеранами, пообщался с ними. Каждому он пожал руку, а один из ветеранов передал Путину конверт с неизвестным сообщением.

После возложение цветов к мемориалу и марша Президентского полка Владимир Путин принял участие в минуте молчания. Стоит отметить, что минута молчания как ежегодная "акция" закреплена теперь постановлением правительства. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Общероссийская минута молчания будет проходить ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут.

Накануне Владимир Путин заявил, что не исключает того, что будет баллотироваться в президенты в будущем. Это станет возможным, если будут приняты предложенные поправки в Конституцию. Голосование состоится 1 июля. Также выразить свою поддержку или несогласие с редактированием главного закона страны можно будет в течение шести последних дней июня.