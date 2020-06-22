Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать предложенные поправки в Конституции, чтобы Владимир Путин мог повторно баллотироваться в президенты России.

"На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. У нас есть действующий президент Владимир Путин, настоящий патриот и верный сын России! Все, кто любит родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в Основной закон. Нет и тени сомнения, что нас абсолютное большинство!" — утверждает Кадыров.