Авиаперевозчикам дадут деньги на межрегиональные полеты

Компании, которые используют новые российские самолеты, могут получить деньги на межрегиональные перелеты. В общей сложности на это будет выделено три миллиарда рублей.

Такой вопрос обсуждается сейчас в министерстве транспорта. Как пишут СМИ, ссылаясь на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития, речь идет о субсидировании полетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Сейчас на эти направления выделено 5,8 миллиарда рублей. Если инициатива минтранса будет согласована, сумма вырастет на 1,67 миллиарда рублей.

Окончательное решение будет принято, когда во всех регионах будут сняты введенные из-за коронавируса ограничения. Субсидирование указанных рейсов поможет снизить цены на авиабилеты, что позволит нарастить объем туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что авиакомпания "Россия" возобновит полеты в Крым, Сочи и Калининград. Как сообщает пресс-служба перевозчика, "Россия" совместно с партнером, туроператором "Библио-Глобус", предлагает обновленную программу полетов, ориентированных на внутренний туризм. Данные рейсы будут осуществляться самолетами Boeing-737-800, которые являются самыми вместительными российскими лайнерами.