Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает что люди, которые пропагандируют отказ от голосования идут "против народа".

"Не понимаю тех, кто сегодня говорит: не голосуйте или не ходите на выборы… Это против народа идти, выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране", — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".