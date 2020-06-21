Ранее экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев попытался оспорить свою отставку через суд и подал иск к президенту страны Владимиру Путину.
Однако смерть бывшего чиновника от коронавируса приведет к тому, что суд оставит иск без рассмотрения. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.
"Иск будет оставлен без рассмотрения, потому что невозможно учесть подателя иска в рассмотрении. Да и как можно восстановить в должности человека, который умер? Дело будет окончательно прекращено после того, как в суд предоставят свидетельство о смерти", — пояснил правозащитник.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.