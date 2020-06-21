Стало известно, что будет с иском, который Игнатьев подал на Путина

Ранее экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев попытался оспорить свою отставку через суд и подал иск к президенту страны Владимиру Путину.

Однако смерть бывшего чиновника от коронавируса приведет к тому, что суд оставит иск без рассмотрения. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.