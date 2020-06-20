Российско-польские отношения находятся на самом "низшем" уровне.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Польша, ссылаясь на некую угрозу, которая проистекает с Востока, то бишь от нашей страны, пытается дальше втягивать на свою территорию военную инфраструктуру НАТО, заигрывают с Вашингтоном, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости все большей и большей поддержки", — пояснил представитель Кремля.