Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию

Специальное обращение к россиянам готовит президент России. Владимир Путин посвятит его голосованию по поправкам в Конституцию.

Выступление запланировано на последние дни июня.

"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня", — цитирует своего источника, не называя его, "Интерфакс".

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Дата приходится на среду, но день объявлен выходным с сохранением заработной платы. Жители Москвы и Новосибирской области будут голосовать онлайн, сейчас принимают заявления, которые можно подать до 14 часов 21 июня.

Высказать свое мнение россияне смогут как на территории страны, так и за ее пределами. Пункты для голосования откроются более чем в ста странах мира. Всего будет открыто 250 пунктов. В России граждане смогут проголосовать не только 1 июля, но и в течение шести последних дней июня.

В связи с организацией голосования на президента подали два иска в Верховный суд. Истцы требуют отменить общероссийское голосование, так как его проведение в период эпидемии опасно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что будет организована "Прямая линия с президентом". Она пройдет после 1 июля, точную дату пока не называют.