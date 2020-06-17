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Минтруд анонсировал новое пособие для семей с детьми

Политика » Власть » Правительство

Антон Котяков, возглавляющий Министерство труда, сообщил, что семьи с детьми, в которых родители потеряли работу, смогут рассчитывать на новое социальное пособие - по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

Условия для получения пособия

По словам Котякова, оформить пособие смогут безработные родители, независимо от того, когда их уволили и когда они поставлены на учет на бирже труда.

Напомним, что ранее рассчитывать на помощь государства могли только те, кто "остался не у дел" после 1 марта 2020 года.

По данным Минтруда, получателями нового "детского" пособия в России станут порядка 650 тысяч семей, в которых растут более миллиона детей.

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