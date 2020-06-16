Россия готова вместе с НАТО работать над вопросами безопасности

Совместная работа по вопросам безопасности со всеми странами НАТО в приоритете у России. Наша страна готова к диалогу.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Скажу лишь только, что мы за возобновление нормального диалога со всеми странами, которые входят в Североатлантический альянс по военной линии, для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте, в Евроатлантике в более широком контексте, на основе объективного анализа, на основе объективной оценки тех рисков и угроз, которые здесь существуют", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия давно передала все предложения по снятию напряженности на линии соприкосновения с НАТО.

Сегодня глава российского МИД провел телефонные переговоры с верховным представителем Еевросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Напомним, что партнером расширенных возможностей НАТО стала Украина. Этого статуса страна ждала полгода. Однако это никак не влияет на членство незалежной в Североатлантическом альянсе.