Выплаты в Фонд персональной ответственности снизили для туроператоров

Туроператорам России снизили взносы в Фонд персональной ответственности. Размер суммы уменьшился в четыре раза.

Такое решение приняли в правительстве России.

"Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщает пресс-служба кабинета министров.

Такая мера поддержки поможет туроператорам быстрее преодолеть кризис, возникший из-за эпидемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что летний отпуск в России можно планировать с 15-20 июня. Такой совет дали в Ассоциации туроператоров России. Пик туристического сезона ожидается в июле.

При этом цены на российский курортах могут вырасти на треть. Это связано с закрытием границ и ростом спроса на отдых на родине, меньшим количеством работающих гостиниц и отелей. Восстановиться российская сфера туризма сможет к 2022 году.