Визы иностранным гражданам, оставшимся в России, продлили

Иностранные граждане, которые из-за ограничительных мер, принятых во всем мире, застряли в России, могут не волноваться из-за просроченных виз. Их действие автоматические будет продлено.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 года" заменить словами "по 15 сентября 2020 года"», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Таким образом, иностранцы, у которых визы уже истекли, смогут спокойно находиться в России до 15 сентября.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в конце марта действие иностранных виз в России продлили на 90 суток.