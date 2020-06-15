Ряд мер поддержки граждан и бизнеса в России продлят

Срок действия большинства мер поддержки населения и бизнеса истекает 1 июля. К этому дню необходимо понять, какие из них можно закончить, а какие необходимо продлить.

Такое поручение правительству дал президент России.

"Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ. Ну, вот смотрите, например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают — это, как правило, работающие пенсионеры. Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются", — пояснил Владимир Путин.

Оценивать эффективность мер господдержки будут и общественники. Президент поручил это Общероссийскому народному фронту.

Сейчас реализация мер поддержки "идет ритмично", и их в ручном режиме необходимо контролировать на всех уровнях власти — от местного до федерального.

Впереди, по словам Путина, непростой этап восстановления экономики. Особое внимание нужно уделить трудоустройству граждан. Сейчас уровень безработицы в России составляет около 6%, тогда как в некоторых других странах он вырос до 16%.