В Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых глав регионов отменить проведение парада Победы 24 июня.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это прерогатива руководителей регионов, те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они их реализуют", — пояснил представитель Кремля.

"Губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела. И им более с руки выстраивать эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на них, принимать те или иные решения", — добавил Песков.