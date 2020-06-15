Посол США возмущен приговором американскому шпиону Уилану

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что приговор российского суда в адрес бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, признанного виновным в шпионаже, — "вопиющее нарушение прав человека, которое нанесло ущерб международным связям".

Напомним, что, как ранее сообщила "Правда.Ру", Уилан обладатель американского, британского, канадского и ирландского паспортов, был осужден сегодня на 16 лет тюрьмы, хотя обвинение просило как минимум 18 лет.

"Уилан будет отбывать наказание в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу он останется в Лефортово", — сообщили в Мосгорсуде.

Напомним, экс-морпех армии США был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в одном из московских гостиничных номеров 21 декабря 2018. И обвинен в шпионаже в пользу США. Виновным себя Уилан так и не признал. Все время следствия он повторял, что "диск, переданный ему русским знакомым, содержит праздничные фотографии".

Посол то ли в гневе, то ли…

Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам после оглашения приговора, что никаких доказательств вины Уилана представлено не было, и потребовал его немедленного освобождения.

"Его осуждение — насмешка над правосудием, — сказал Салливан.

По его словам, решение суда не окажет "хорошего влияния" на и без того плохие отношения между Москвой и Вашингтоном. И разбирательства последуют.