Эксперт: идею Жириновского о зарплате в России реализовать невозможно

В России необходимо установить нормы уровня зарплат. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Правда.Ру" решила выяснить, возможно ли это в России. По мнению президента Центра социальных и политических исследований ("Аспект"), члена Общественной палаты РФ и первого заместителя председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгия Федорова, в нашей стране реализовать такую идею не получится.

"У нас просто система управления и экономики другие. У нас даже в советское время уровни разнились в зависимости от региона, "северные" надбавки были, надбавки за тяжелый труд и так далее. Это невозможно сделать, чтобы все под одну гребенку. Например, уровень жизни в Москве и в Улан-Удэ совершенно разный. Коммерческие компании и зарплаты совершенно разные. И стоимость продуктов разная. Поэтому в данном случае, думаю, что это предвыборный популистский шаг, который не имеет ничего общего с реалиями жизни", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что такую инициативу даже доработать невозможно, потому что это потребует изменения экономической модели, которая действует в стране.

МРОТ в 30 тысяч положительно скажется на экономике

А вот с тем, что минимальный размер оплаты труда в России должен составлять 30 тысяч, Георгий Федоров согласен.

"Это действительно позитивно скажется на экономике, на уровне жизни", — заключил эксперт.

Напомним, что Владимир Жириновский предложил установить МРОТ на уровне 30 тысяч рублей, средний уровень зарплат — около 70 тысяч рублей, максимальный — до 500 тысяч рублей.