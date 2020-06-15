В России необходимо установить нормы уровня зарплат. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Правда.Ру" решила выяснить, возможно ли это в России. По мнению президента Центра социальных и политических исследований ("Аспект"), члена Общественной палаты РФ и первого заместителя председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгия Федорова, в нашей стране реализовать такую идею не получится.
"У нас просто система управления и экономики другие. У нас даже в советское время уровни разнились в зависимости от региона, "северные" надбавки были, надбавки за тяжелый труд и так далее. Это невозможно сделать, чтобы все под одну гребенку.
Например, уровень жизни в Москве и в Улан-Удэ совершенно разный. Коммерческие компании и зарплаты совершенно разные. И стоимость продуктов разная. Поэтому в данном случае, думаю, что это предвыборный популистский шаг, который не имеет ничего общего с реалиями жизни", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что такую инициативу даже доработать невозможно, потому что это потребует изменения экономической модели, которая действует в стране.
А вот с тем, что минимальный размер оплаты труда в России должен составлять 30 тысяч, Георгий Федоров согласен.
"Это действительно позитивно скажется на экономике, на уровне жизни", — заключил эксперт.
Напомним, что Владимир Жириновский предложил установить МРОТ на уровне 30 тысяч рублей, средний уровень зарплат — около 70 тысяч рублей, максимальный — до 500 тысяч рублей.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.