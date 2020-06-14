Ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что глава ведомства Сергей Лавров планирует посетить Турцию с официальным визитом 14 июня.
Теперь во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что визит министра будет перенесен.
"Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", — сказано в сообщении российского МИД.
Вместе с Лавровым в Турцию должен был вылететь Сергей Шойгу для обсуждения конфликта в Ливии.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.