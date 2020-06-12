Ошибки, которые может допустить в своей работе пресс-секретарь президента, могут быть использованы в дальнейшем против самого главы государства.
Об этом рассказал Дмитрий Песков на встрече с юнамрейцами.
"Работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз", — отметил представитель Кремля.
"Это не всегда легко, и, конечно, трудно иногда делать какие-то заявления, давать какие-то оценки, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, а главным образом — против президента, а этого допускать нельзя", — добавил Песков.
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