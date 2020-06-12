"Как у сапера": Песков рассказал о работе пресс-секретарем Путина

Ошибки, которые может допустить в своей работе пресс-секретарь президента, могут быть использованы в дальнейшем против самого главы государства.

Об этом рассказал Дмитрий Песков на встрече с юнамрейцами.