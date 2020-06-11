Привести в порядок тепловые сети, да и вообще обратить внимание на систему ЖКХ стоит пензенским властям. Главные проблемы региона озвучил президент России Владимир Путин.

Он провел совещание с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

"Это и неразвитость сети автомобильных дорог, это высокий износ инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, тепловые сети нуждаются в ремонтах. Ясно, что это все требует больших ресурсов, больших денег, но это в значительной степени то, что вы считаете приоритетом в работе, на что нужно обратить внимание.

Все равно с неба все это не свалится, нужно ритмично, из года в год, но на системной основе работать по всем этим направлениям", — поручил глава государства.